Жители Пензы пересылают друг другу сообщение с угрозами о взрывах Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензы через мессенджеры и соцсети пересылают друг другу фотографию письма с угрозами о взрывах, которые якобы могут произойти в городе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ищите бомбу во всем городе и не только. Это может быть ТЦ, БЦ, кинотеатр, парк, школа, вуз, госздание, любое место массового скопления людей. Взрыв будет и не один», — говорится в копии сообщения, которое поступило одному из сотрудников ИА «PenzaNews» утром в среду, 8 ноября.

На поиски «террористы» отвели «ровно сутки» с момента прочтения письма, однако датировано оно еще 6 числом.

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При этом в заголовке послания, активно обсуждаемого некоторыми пензенцами, содержится аббревиатура БУ «НГССМП». Ее можно расшифровать как бюджетное учреждение «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи».

Контент-анализ текста с помощью поисковых систем показал, что в Пензе организаций с подобной аббревиатурой нет, а аналогичные письма-анонимки накануне получили представители торговых центров и школ Сургута, Нижневартовска, Омска и других городов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 10 сентября в правоохранительные органы России поступают многочисленные звонки и письма об угрозе взрывов. За это время в десятках регионов были эвакуированы сотни тысяч людей. Ни одна из угроз при этом не подтвердилась. О задержании подозреваемых в телефонном терроризме пока не сообщалось.