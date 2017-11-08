В Наровчате улицу назвали в честь Юрия Кадейкина, погибшего в Чечне Общество

Наровчат, 8 ноября 2017. PenzaNews. Новая улица в селе Наровчат Пензенской области названа в честь прапорщика милиции Юрия Кадейкина, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне в марте 2005 года.

Фото: 58.мвд.рф

Торжественная церемония по этому случаю состоялась в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

В церемонии приняли участие родные погибшего, руководство управления МВД России по Пензенской области, личный состав отделения ведомства по Наровчатскому району, а также ветераны службы и представители местных органов власти.

Честь открыть табличку с названием улицы была предоставлена вдове милиционера Галине Кадейкиной и начальнику управления по работе с личным составом регионального управления МВД полковнику внутренней службы Константину Фролову.

Кадейкин Юрий Евгеньевич родился в селе Барановка Наровчатского района Пензенской области 27 января 1964 года.

В феврале 1985 года был принят на службу в органы внутренних дел. Прошел путь от милиционера-конвоира конвойного подразделения ОВД наровчатского райисполкома УВД Пензенского облисполкома до командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОВД района.

Награжден медалью «За безупречную службу» II и III степеней.

С сентября 2004 года прапорщик милиции Юрий Кадейкин в составе временного отдела внутренних дел находился в служебной командировке в Чечне.

Вечером 1 марта 2005 года в 20.55 здание райотдела в поселке Серноводск Сунженского района, где несли службу пензенские милиционеры, подверглось мощному обстрелу со стороны боевиков. Во всем поселке выключили свет, и бандиты начали обстрел места дислокации милиционеров из гранатометов. Юрий Кадейкин занял огневую позицию и открыл ответный огонь. Боевики бросили в помещение боевую гранату, в результате взрыва которой милиционер погиб.

На месте гибели пензенца его сослуживцы установили мемориальный памятник.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента РФ от 23 сентября 2005 года прапорщик милиции Юрий Кадейкин награжден орденом Мужества посмертно.

В 2010 году имя погибшего было занесено в книгу памяти УВД по Пензенской области.