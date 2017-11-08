EN
18:23:00 Среда, 8 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Николай Потапов назначен зампредом пензенского облсуда

14:06 | 08.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Николай Потапов назначен заместителем председателя Пензенского областного суда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Николай Потапов назначен зампредом пензенского облсуда

Фото: Oblsud.penza.ru

Потапов Николай Николаевич родился в Башмаковском районе Пензенской области в 1964 году.

В 1990 году окончил горьковскую Высшую школу МВД СССР, после чего работал оперуполномоченным, следователем ОВД, а с 1999 года — следователем и заместителем прокурора Башмаковского района.

В 2003 году трудился в качестве судьи Первомайского районного суда Пензы.

25 ноября 2004 года был назначен судьей Пензенского областного суда. Занимался рассмотрением уголовных дел первой инстанции и в кассационном порядке.

С 2012 года являлся председателем совета судей Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области выявлено почти 800 нарушений в сфере противодействия терроризму Пензенский «Дизель» в Новокузнецке уверенно обыграл «Металлург»
НКО смогут использовать герб Пензенской области на сувенирной продукции Срок конкурсного производства в отношении МУП «ППП» продлен до апреля 2018 года
Украсить Пензу к Новому году нужно до декабря — Сергей Волков В Каменке бывшая директор школы осуждена за махинации с покупкой спортинвентаря
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver