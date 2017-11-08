Николай Потапов назначен зампредом пензенского облсуда Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Николай Потапов назначен заместителем председателя Пензенского областного суда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Oblsud.penza.ru

Потапов Николай Николаевич родился в Башмаковском районе Пензенской области в 1964 году.

В 1990 году окончил горьковскую Высшую школу МВД СССР, после чего работал оперуполномоченным, следователем ОВД, а с 1999 года — следователем и заместителем прокурора Башмаковского района.

В 2003 году трудился в качестве судьи Первомайского районного суда Пензы.

25 ноября 2004 года был назначен судьей Пензенского областного суда. Занимался рассмотрением уголовных дел первой инстанции и в кассационном порядке.

С 2012 года являлся председателем совета судей Пензенской области.