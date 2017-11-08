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В Пензенской области выявлено почти 800 нарушений в сфере противодействия терроризму

18:00 | 08.11.2017 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области выявили 786 нарушений в сфере противодействия терроризму за 10 месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области выявлено почти 800 нарушений в сфере противодействия терроризму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В целях их устранения внесено 553 представления, по результатам рассмотрения которых 439 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» в суды было направлено 75 исков и заявлений.

По словам Светланы Артамоновой, меры прокурорского реагирования выявлены в связи с недостаточной антитеррористической защищенностью объектов образования.

«Так, в Кузнецке в четырех образовательных учреждениях повреждено периметральное ограждение, что делает возможным бесконтрольный доступ на их территорию посторонних лиц. Подобные нарушения имели место в учреждениях Пензы, Бессоновского, Каменского, Мокшанского и Неверкинского районов», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что в ряде школ отсутствуют или ненадлежащим образом функционируют системы видеонаблюдения.
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