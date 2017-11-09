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Прокуратура выявила в пензенской колонии №8 экологические нарушения

11:58 | 09.11.2017 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Нарушения законодательства об охране окружающей среды и природопользования выявлены в пензенской колонии №8 по итогам прокурорской проверки.

Прокуратура выявила в пензенской колонии №8 экологические нарушения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В исправительном учреждении не было договора со специализированной организацией на вывоз жидких бытовых отходов. Кроме того, в нарушение требований законодательства сброс хозяйственно-бытовых стоков проводился учреждением на болотистый рельеф местности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что по результатам проверки в отношении главного инженера учреждения было возбуждено дело за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в управлении Росприроднадзора по Пензенской области», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, начальнику колонии №8 было внесено представление, которое также находится на рассмотрении.
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