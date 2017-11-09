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Пензенская картинная галерея впервые выпустит сувенирные календари

12:05 | 09.11.2017 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Три вида сувенирных календарей на 2018 год будет в ближайшее время выпущено по заказу пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор учреждения культуры Кирилл Застрожный.

Пензенская картинная галерея впервые выпустит сувенирные календари

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы впервые к Новому году заказываем ряд уникальных сувениров с изображением картинной галереи и наших шедевров. Это магниты, в том числе с новогодними поздравлениями и с видами галереи и картин из наших коллекций, и первый раз вообще за все время — несколько видов календарей», — пояснил собеседник агентства.

Кирилл Застрожный уточнил, что на трех вариантах календарей тиражом 1 тыс. экземпляров каждый будут изображены губернаторский дом, здание картинной галереи и репродукция картины Ивана Айвазовского «Вид Ялты».

«Мы их заказываем в виде современных «домиков», чтобы они были удобны. Не огромные, не настенные, а именно такие, чтобы ставились на стол, на тумбочку куда-то, в стенки», — отметил собеседник агентства.

По словам директора учреждения, договор на изготовление этих сувениров уже заключен, и они будут готовы в течение двух недель.

Кирилл Застрожный пояснил, что продукция будет предложена в Пензе посетителям картинной галереи и музея одной картины, а также в Никольске гостям музея стекла и хрусталя по цене примерно 50 рублей.

«Я съездил в Санкт-Петербург в декабре прошлого года, увидел в Русском музее, в Эрмитаже и в музее Фаберже, что там как только входишь, предлагают магниты, календари, буклеты, журналы, фотографии, открытки и так далее. Я понял, что мы здесь здорово отстаем», — сказал он.

Кирилл Застрожный отметил, что после этого, в частности, в галерее стали продавать магниты и постеры с изображениями картин.

«У нас сейчас это на третьем месте [по уровню прибыли] после продажи билетов и дохода от аренды помещений для проведения мероприятий», — добавил директор картинной галереи.
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