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В пензенском приюте для животных будут проводить «уроки доброты» для школьников

14:04 | 09.11.2017 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Представители центра помощи бездомным животным «Питомец», который работает в Пензе на протяжении 3 лет, будут проводить для школьников «уроки доброты» начиная с декабря.

В пензенском приюте для животных будут проводить «уроки доброты» для школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» сотрудница центра Дарья Малышева, принять участие в таких мероприятиях смогут ученики любого возраста.

«Мы будем им рассказывать, как работает наш центр, какие животные и с какими травмами чаще всего туда попадают», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что гости «Питомца» будут вовлечены в работу центра — им предложат погулять с собаками и помочь с уходом за кошками.

По словам Дарьи Малышевой, практически каждую неделю в центр организованно приезжает хотя бы один класс, однако в будущем такую работу с подрастающим поколением хотят сделать более систематической.

«Многие, кто постарше, потом приезжают сами, а кто-то — с родителями. Отклик от таких мероприятий есть», — подчеркнула собеседница агентства.

Дарья Малышева добавила, что обычно инициатива посещения центра исходит от классных руководителей или родителей школьников.

«Когда нам предлагают приехать, мы обговариваем время. До этого школьники собирают нам посильную помощь. Есть классы, которые к нам ходят давно. Они даже на школьные ярмарки просят наши ящики [для пожертвований], делают открытки и их продают, а потом передают деньги», —сообщила она.

Сотрудница центра добавила, что также значительную помощь по уходу за животными по выходным оказывают подростки из близлежащих домов.
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