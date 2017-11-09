В Шемышейском районе медсестра отстояла в суде право на досрочную пенсию Общество

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск медсестры палаты интенсивной терапии шемышейской районной больницы, просившей отменить решение управления Пенсионного фонда в Пензенском районе, которым ей было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в связи с недостаточностью льготного стажа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Решением комиссии в специальный стаж женщины не были включены периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации. Период труда в должности медицинской сестры палаты интенсивной терапии не был исчислен как 1 год работы за 1,5», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

По его словам, в судебном заседании медсестра пояснила, что курсы повышения квалификации являются обязательными для работников здравоохранения, и на время их прохождения за ней сохранялось рабочее место, выплачивалась зарплата, производились необходимые отчисления.

«Отказывая во включении спорного периода работы в стаж истицы в льготном исчислении, ответчик указал на несоответствие перечню наименования соответствующей палаты, однако суд пришел к выводу, что это не свидетельствует об ином ее виде и выполнении медсестрой других трудовых функций», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что решение сторонами в апелляционном порядке обжаловано не было и вступило в законную силу.