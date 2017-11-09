Часть информации на пензенском сайте совместных покупок признана запрещенной Общество

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы удовлетворил исковые требования транспортного прокурора о признании информации на одной из страниц сайта «ПензаМама» запрещенной к распространению в России.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, на одной из страниц интернет-ресурса в рубрике, посвященной совместным покупкам, в условиях действия зарубежных санкций и ответных мер пользователям предлагалось дистанционным способом приобрести мясную и молочную продукцию, произведенную в Эстонии и Финляндии.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в судебном заседании», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что по этой же причине признана запрещенной информация на другом сайте, посвященном поставке продуктов из-за рубежа.

«В настоящее время решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования не истек», — отметил представитель суда.

Он добавил, что в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу Роскомнадзор обязан внести сведения о выявленных интернет-страницах в соответствующий реестр.