Иван Белозерцев поздравил пензенских полицейских с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается в пятницу, 10 ноября.

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«Это праздник сильных духом, мужественных и смелых людей, твердо стоящих на страже закона и общественного порядка, избравших делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства человека», — отметил глава региона.

По его словам, от эффективной работы сотрудников органов внутренних дел зависят успешная реализация программ экономического и социального развития Пензенской области, а в итоге — обстановка в обществе, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную службу, профессионализм, честное исполнение служебного долга, ответственность и принципиальность! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.