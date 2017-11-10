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Виктор Кувайцев поздравил пензенских полицейских с Днем сотрудника ОВД

09:12 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается в пятницу, 10 ноября, а также со 100-летием со дня создания милиции в стране.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских полицейских с Днем сотрудника ОВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все эти годы сотрудники органов внутренних дел достойно выполняли свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность граждан нашей страны. И сегодня, отдавая силы своей нелегкой и почетной службе, вы становитесь на защиту законных прав и интересов пензенцев, обеспечиваете стабильную и спокойную жизнь в нашем городе», — отметил он.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что, рискуя здоровьем, сотрудники полиции проявляют компетентность, мужество, ответственность и самопожертвование.

«Ваше неравнодушное отношение к проблемам людей и принципиальная позиция в борьбе с преступностью являются залогом дальнейшего эффективного развития Пензы, позволяют чувствовать уверенность в завтрашнем дне, зная, что вы сделаете все возможное, чтобы уберечь от зла нас и наших детей», — добавил Виктор Кувайцев.

Он пожелал полицейским дальнейших успехов в службе.

«Пусть рядом всегда будут верные товарищи, надежные сослуживцы. Мира и согласия, тепла и уюта вашим семьям!» — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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