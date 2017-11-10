В Городищенском районе суд прекратил уголовное дело по факту травмирования слесаря Общество

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого слесарь ООО «Станкомашстрой» получил травму ноги на производстве, прекращено решением Городищенского районного суда Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что слесарь по ремонту оборудования ООО «Станкомашстрой» 1963 года рождения был направлен в рамках заключенного гражданско-правового договора на объект ООО «Станкомашстрой-Гарант», расположенный в Городищенском районе, для проведения работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что днем 3 августа 2017 года заведующий хозяйством ООО «Станкомашстрой-Гарант» привлек к погрузке железных рельсов слесаря, который не был обучен данному виду работ.

«При подъеме рельса на грузовой автомобиль с помощью автокрана заведующим хозяйством были нарушены правила техники безопасности, выразившиеся в том, что он допустил нахождение потерпевшего в опасной зоне и не принял меры для предотвращения аварийной ситуации. В результате грубого нарушения требований охраны труда произошло падение рельса с высоты. Потерпевшему причинено телесное повреждение в виде размозжения правой голени», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину.

«От него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Потерпевшему в полном объеме возмещен моральный вред и материальный ущерб, он не возражал против прекращения уголовного дела», — пояснила она.

По словам Татьяны Махницкой, в результате заведующему хозяйством ООО «Станкомашстрой-Гарант» был назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу», — резюмировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону.