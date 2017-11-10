В Пензе не вышел новый номер газеты «Улица Московская» Общество

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Новый номер информационно-аналитической, общественно-политической и деловой газеты «Улица Московская», которая выходит в Пензе еженедельно по пятницам, впервые за долгое время не поступил в продажу 10 ноября.

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В редакции СМИ пояснили это техническими причинами.

«Это связано с переездом редакции в новое помещение. Сверстать номер в срок не получилось», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Улицы Московской».

В нем поясняется, что с понедельника, 13 ноября, редакция будет располагаться в том же здании, что и раньше — на улице Московской, 74, но только в соседнем корпусе.

«В счет пропущенного номера редакция планирует сделать дополнительный. Он выйдет в декабре 2017 года», — добавляется в тексте.

Газету «Улица Московская» выпускает АНО «Издательский дом «Валентин Мануйлов». Решением Минюста РФ от 15 апреля 2016 года автономная некоммерческая организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.