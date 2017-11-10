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На дорогах Пензенской области зимой будет развернуто более 40 пунктов обогрева

14:59 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. 41 стационарный пункт обогрева и один мобильный будут работать на дорогах Пензенской области в зимний период. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

На дорогах Пензенской области зимой будет развернуто более 40 пунктов обогрева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что в них будет предусмотрено горячее питание и оказание медицинской помощи.

«В силу географического положения нашего региона и интенсивности [движения вероятность] серьезных осложнений в дорожной обстановке, кроме снегопадов и иных метеорологических явлений, в целом невысокая», — сказал он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии, которое глава МЧС России Владимир Пучков провел в Пензе в пятницу, 10 ноября.

Сергей Козлов уточнил, что в Пензенской области на дорогах федерального значения с 2009 по 2016 годы в зимнее время не было зафиксировано случаев полного прекращения движения.

«В большинстве своем причиной заторов является безответственное отношение отдельных водителей к зимней подготовке своих автомобилей или низкая культура вождения, приводящая к ДТП», — пояснил глава ГУ МЧС.

По его словам, всего на дорогах федерального значения на территории региона определено 33 аварийно опасных участка.

«Предусмотрена группировка сил РСЧС [единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций], включающая в себя 1 тыс. 458 человек и 701 единицу техники. Основу этой группировки составляют силы и средства дорожных подрядных организаций», — уточнил Сергей Козлов.

Он добавил, что этими силами будет обеспечено зимнее содержание автодорог и бесперебойное движение транспорта по закрепленным участкам.

Сергей Козлов сообщил, что для ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах планируется привлекать группировку главного управления МЧС России по Пензенской области в составе 100 человек и 11 единиц автотехники с развертыванием полевого лагеря.
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