Владимир Пучков в Пензе наградил сотрудников МЧС и юных героев Общество

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил медали «За отвагу на пожаре» пятерым сотрудникам ведомства из Пензенской области и наградил двоих молодых людей, которые спасли человеческие жизни.

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Церемония состоялась в рамках его однодневного визита в Пензу на плацу специализированной пожарно-спасательной части в микрорайоне Арбеково.

Обращаясь к собравшимся, министр отметил, что в последние годы особое внимание уделяется оснащению ведомства — закупаются современная техника, оборудование и снаряжение.

«Здесь, на территории Пензенской области, внедряется новый формат работы всей системы антикризисного управления, мониторинга, прогнозирования различных опасностей и угроз, реализация современных подходов к управлению рисками и минимизация ущерба от различных тем. Также повседневно повышается готовность пожарно-спасательного гарнизона, энергично работает комиссия по чрезвычайным ситуациям Пензенской области и соответствующие службы муниципальных образований», — сказал Владимир Пучков.

Он поблагодарил личный состав за работу, проделанную в регионе.

«Все показатели нашей профессиональной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, защиты жизней и здоровья людей от природных, техногенных и других рисков, на водных объектах, реализация гражданской обороны решаются на самом высоком уровне», — добавил глава федерального ведомства.

Вместе с тем Владимир Пучков призвал не останавливаться на достигнутом, потому что перед ведомством стоят новые задачи, в том числе по повышению уровня каждого специалиста.

«Поздравляю всех, кто сейчас получит награды. Награды достоин каждый, кто сейчас работает в нашей дружной команде МЧС России», — подчеркнул он.

Министр лично вручил ведомственные медали сотрудникам, отмеченным за отвагу на пожаре, в их числе — Вячеслав Букин, Андрей Игнатьев, Андрей Ильяшенко, Александр Коровин и Максим Путютин.

Кроме того, в рамках проекта «Созвездие мужества» были награждены дети-герои — ученик школы №30 Максим Саква, который вывел мать из задымленного помещения во время пожара, и студент юридического колледжа при Пензенском государственном университете Павел Рамзаев, который с помощью троса автомобиля спас утопающего.

В завершение церемонии была сделана общая фотография на память.

Все мероприятие заняло около 15 минут — Владимир Пучков не стал посещать здание пожарной части и осматривать выставку техники, организованную на плацу.

Однако его короткий визит стал знаменательным событием не только для сотрудников МЧС. Когда министр и губернатор уже направлялись к микроавтобусу, на котором прибыли к части, их перехватили три школьницы, чтобы сфотографироваться. Корреспонденту ИА «PenzaNews» они пояснили, что приехали специально, чтобы увидеть Владимира Пучкова.