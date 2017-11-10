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В Пензе открыт сквер Полярников

18:43 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Сквер Полярников торжественно открыт на улице Володарского в Пензе — напротив гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов.

В Пензе открыт сквер Полярников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Почетными гостями мероприятия стали его сын, эксперт ЮНЕСКО Алексей Сузюмов и ученый-эколог, путешественник, Герой России Михаил Малахов.

Обращаясь к собравшимся, исполняющий обязанности главы главы города Николай Тактаров отметил, что рабочее название нового сквера является довольно специфическим.

«Казалось бы, Пенза настолько далека от полюсов, от Арктики и Антарктиды, тем не менее наши посланцы везде себя проявляют. [...] Городская власть никак не могла остаться в стороне и откликнулись на энтузиазм людей, которые связаны с этой сферой», — сказал он.

В свою очередь и.о. мэра Пензы Сергей Волков обратил внимание на то, что в последнее время в городе все чаще появляются новые места для отдыха горожан.

«Мы открыли сквер «45-й меридиан» на улице Кулакова, сквер «Бессмертный полк» — первый в России, создали сквер «Семейный», [...] сейчас думаем о том, чтобы создать сквер 100-летия пензенского футбола», — напомнил он.

Сергей Волков выразил признательность тем, благодаря кому этот проект был реализован, особенно Русскому географическому общества.

Как отметил начальник отдела туризма регионального Минкульта Алексей Уколов, территория на улице Володарского обрела новый смысл.

«Это не просто сквер, это не просто арт-объект, не просто красивое место, которое появилось на карте Пензы, но это еще и память о великих людях, которые покоряли Север, и, конечно же, это достопримечательность, которая будет привлекать внимание туристов», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», более недели назад в новом сквере Пензы был установлен настоящий якорь с цепью весом 60 кг. Он водружен на 650-килограммовый постамент.

Также здесь планируется разместить инсталляцию «Колючая Арктика» и стенды, рассказывающие о покорении Мирового океана.
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