Никита Моргунов победил в X областном конкурсе комсостава студотрядов Общество Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Командир студенческого строительного отряда «Спектр» Никита Моргунов занял первое место в десятом областном конкурсе комсостава студотрядов, итоги которого были озвучены в Пензе в минувшее воскресенье, 12 ноября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Победитель девятого областного конкурса командиров и комиссаров Дарья Никитина передала ему переходящий кубок. Руководитель регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов назвал Никиту Моргунова гордостью студотрядов и выразил уверенность, что он еще многого добьется в этой сфере. Второго места был удостоен командир педагогического отряда «Рекорд» Сергей Городецкий, а третье место занял командир студотряда «Вертикаль» Иван Алешин. Нашли ошибку в тексте?

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