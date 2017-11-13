Кувайцев обсудил с Балалаевым проект реконструкции пензенского планетария Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поинтересовался мнением бывшего директора центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Ивана Балалаева относительно проекта реконструкции планетария.

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«Новый планетарий станет научно-познавательным центром. Он будет оснащен современным оборудованием. При этом элементы нынешнего здания будут сохранены: деревянная обшивка, колонны входной группы, раскладка окон», — пояснил глава администрации города в ходе встречи, которая прошла в неформальной обстановке — дома у Ивана Балалаева.

Виктор Кувайцев пояснил, что разработана концепция реконструкции обсерватории, выделены средства на межевание, проектно-сметную документацию и инженерно-геодезические изыскания.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект бывшему директору ЦПКиО в целом понравился. Он выразил надежду на то, что ему удастся принять участие в открытии обновленного здания.

Пензенский планетарий, расположенный на территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, был закрыт в целях безопасности посетителей в 2010 году.

В мае 2017 года на объекте состоялось выездное совещание, в ходе которого было озвучено, что на реконструкцию и оснащение деревянного здания требуется 177 млн. рублей.