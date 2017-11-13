Сергей Падалкин дал в полиции объяснения по поводу фейерверка в Пензе 7 ноября Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Оппозиционер Сергей Падалкин дал объяснения в полиции по поводу фейерверка, который был организован движением «Левый фронт» в Пензе перед зданием облправительства по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции вечером 7 ноября.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, встречу с ним провел лично заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пензе Евгений Шикунов, который предварительно позвонил ему и попросил о встрече.

По словам собеседника агентства, как таковых претензий по поводу соблюдения общественного порядка к активистам «Левого фронта», в том числе к тем, кто стоял с флагами на площади имени В.И. Ленина в момент запуска фейерверка, у полиции нет.

Он отметил, что есть вопросы о соблюдении требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств, в связи с чем информация будет передана в управление МЧС РФ по Пензенской области для принятия соответствующего решения.

Оппозиционер напомнил, что на Новый год люди на улицах также запускают фейерверки и петарды, однако к ним сотрудники МЧС обычно претензий не предъявляют.

Сергей Падалкин добавил, что координатор реготделения «Левого фронта» Виктор Хомец также дал объяснения в полиции, подтвердив, что именно он запускал фейерверк на площади Ленина.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews», почему полиция решила выяснить, кто является организатором красочной вечерней акции только спустя несколько дней после ее проведения, собеседник агентства предположил, что это может быть связано с недавним размещением в интернете видеозаписи фрагмента общения активиста «Левого фронта» Альберта Герасимова с сотрудником полиции, которая сейчас набирает популярность в социальных сетях.

При этом Сергей Падалкин особо подчеркнул, что в целом претензий к работе правоохранительных органов — как по поводу состоявшейся встречи, так и в связи с запуском фейерверка 7 ноября — у представителей движения нет.