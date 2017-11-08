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Активисты «Левого фронта» в Пензе запустили фейерверк под окнами дома правительства

11:58 | 08.11.2017 | Политика

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Активисты движения «Левый фронт» запустили на площади имени В.И. Ленина в Пензе — под окнами здания регионального правительства — фейерверк из 17 залпов, чем привлекли внимание не только чиновников и прохожих, но и сотрудников полиции.

Активисты «Левого фронта» в Пензе запустили фейерверк под окнами дома правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Акция, которая не была согласована с властями, состоялась 7 ноября ровно в 19.00. Она была посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, основные торжества по случаю которого прошли еще днем.

По задумке организаторов, выбранное время и 17 залпов должны были напомнить всем о важнейших событиях 1917 года, изменивших ход мировой и отечественной истории.

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На кадрах видеозаписи видно, что в здании правительства Пензенской области, несмотря на завершившийся рабочий день, продолжал гореть свет в нескольких кабинетах, в которых работали чиновники. При этом, по имеющимся у ИА «PenzaNews» сведениям, губернатора Ивана Белозерцева и иных высокопоставленных лиц в здании не было.

Сразу после окончания акции один из сотрудников полиции попытался задержать активиста «Левого фронта» Альберта Герасимова, однако на помощь ему оперативно прибыл региональный координатор движения Виктор Хомец. После разбирательств полиция отпустила сторонника левых взглядов и даже поздравила его с юбилеем революции.
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