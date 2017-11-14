Группа юных журналистов посетила редакцию ИА «PenzaNews» Общество

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Группа учащихся школы юных журналистов центра технологического обучения города Пензы под руководством педагога-организатора высшей квалификационной категории, редактора газеты «Пятый угол» Галины Зелинской посетила с ознакомительным визитом независимое информационное агентство «PenzaNews» вечером во вторник, 14 ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале встречи главный редактор СМИ Павел Полосин провел небольшую экскурсию по редакции, познакомил юных журналистов с сотрудниками и кратко рассказал о функционале каждого из них.

Особый интерес у подростков вызвала тема поиска новостных поводов для информационных материалов и статей, а также то, как корреспонденты узнают о событиях.

Павел Полосин рассказал, что за годы существования агентства выработан целый алгоритм действий, благодаря которому удается оперативно получать объективную и достоверную информацию от проверенных источников, которая становится основой для новостных сообщений.

Кроме того, он подчеркнул, что налажен механизм не только производства, но и доставки контента до конечного потребителя с помощью современных средств, в том числе социальных сетей и мессенджеров.

В ходе общения в пресс-центре ИА «PenzaNews» были затронуты вопросы создания, становления и развития как информационных агентств, так и иных сетевых интернет-ресурсов, представленных в Пензенской области.

Помимо этого, были подняты проблемы качества информации в СМИ и социальных сетях, а также доверия к ней аудитории.

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Отдельно Павел Полосин акцентировал внимание учащихся на навыках и умениях, которыми должен обладать любой журналист — особенно тот, кто работает в новостном сегменте.

«Журналист — профессия уникальная, которая дает возможность постоянно развиваться, узнавать новое, знакомиться с интересными людьми. Неважно, какую сферу вы выберете — ТВ, радио, газету, информационное агентство или интернет-СМИ — помните, что нужно соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет профессия, чтобы коллеги и все остальные люди относились к вам с уважением», — отметил он.

Завершился визит юных журналистов в редакцию ИА «PenzaNews» традиционным фотографированием на память.