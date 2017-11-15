Валерий Лидин встретился с редакторами районных газет в стенах Заксобрания Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин встретился с редакторами районных газет в большом зале регионального парламента в среду, 15 ноября.

Фото: Zspo.ru

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, мероприятие было организовано по инициативе партии.

Спикер поблагодарил представителей печатной прессы за информационную поддержку деятельности парламента и рассказал о планах на предстоящие 5 лет.

«Цель у нас одна, независимо от партийной принадлежности — ускоренное развитие экономики региона и повышение качества жизни населения. Для этого нам предстоит планомерная и профессиональная работа над совершенствованием регионального законодательства. Деятельность свою мы будем осуществлять в согласованном взаимодействии с исполнительной властью», — сказал Валерий Лидин.

Он отметил, что в законотворческой деятельности планируется придерживаться политики открытости.

«Это очень важно для ведения конструктивного диалога с населением, с профессиональными сообществами, общественными организациями, и здесь мы рассчитываем на помощь средств массовой информации, в том числе районных газет», — подвел итог председатель Законодательного собрания.

В завершение встречи он вручил редакторам подарки от реготделения партии «Единая Россия».