Валерий Лидин встретился с редакторами районных газет в стенах Заксобрания
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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин встретился с редакторами районных газет в большом зале регионального парламента в среду, 15 ноября.
Фото: Zspo.ru
Как сообщает пресс-служба Заксобрания, мероприятие было организовано по инициативе партии.
Спикер поблагодарил представителей печатной прессы за информационную поддержку деятельности парламента и рассказал о планах на предстоящие 5 лет.
«Цель у нас одна, независимо от партийной принадлежности — ускоренное развитие экономики региона и повышение качества жизни населения. Для этого нам предстоит планомерная и профессиональная работа над совершенствованием регионального законодательства. Деятельность свою мы будем осуществлять в согласованном взаимодействии с исполнительной властью», — сказал Валерий Лидин.
Он отметил, что в законотворческой деятельности планируется придерживаться политики открытости.
«Это очень важно для ведения конструктивного диалога с населением, с профессиональными сообществами, общественными организациями, и здесь мы рассчитываем на помощь средств массовой информации, в том числе районных газет», — подвел итог председатель Законодательного собрания.
В завершение встречи он вручил редакторам подарки от реготделения партии «Единая Россия».