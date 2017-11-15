На площади Ленина начали собирать главную елку Пензы Общество

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» начали собирать искусственную елку на площади Ленина — перед зданием областного правительства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Пока они устанавливают нижний ярус конструкции.

Планируется, что в перспективе главную новогоднюю елку Пензы дополнит тематический зимний городок, на территории которого будет залит каток, установлен домик Деда Мороза, появятся деревянные конструкции, задействованные под ярмарку.

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С 15 по 23 декабря, как ожидается, будет работать «Почта Деда Мороза» — каждый сможет опустить письмо с пожеланиями в специальный ящик.

Кроме того, намечено предусмотреть время для фотографирования со сказочным персонажем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», новая искусственная елка была приобретена в Пензе в 2016 году. Прежняя эксплуатировалась 11 лет и пришла в негодность.

Высота новой конструкции, которая в прошлом году украшала Фонтанную площадь, составляет 25 метров, диаметр ее основания — 5 метров. В минувшем сезоне она была оформлена светодиодными снежинками, золотыми глянцевыми и матовыми шарами, а также световым оборудованием.

Работы по установке главной елки Пензы в 2016 году были начаты в конце ноября.