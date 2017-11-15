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Бурлаков призвал торговые сети делиться подозрениями о нелегальной торговле спиртным

16:45 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков призвал представителей торговых сетей, работающих в регионе, делиться с ведомством информацией о фактах нелегальной реализации алкогольной продукции.

Бурлаков призвал торговые сети делиться подозрениями о нелегальной торговле спиртным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Особенно это хорошо видно в районах. Вы прекрасно это чувствуете. В сельской местности, если у вас алкогольную продукцию не берут, значит, где-то покупают. Это логично. Поэтому просьба: сообщать сразу на телефон горячей линии или выходить напрямую на Нину Константиновну [Богач, начальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального Минсельхоза]», — предложил он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

Андрей Бурлаков пояснил, что по всем фактам будут проведены проверки.

«У нас накоплен уже колоссальный опыт, как сделать контрольную закупку», — сказал министр.

По его словам, при подтверждении информации о нарушениях будут приняты меры вплоть до закрытия торговой точки.

«Такие рычаги, такие механизмы у нас имеются», — подчеркнул Андрей Бурлаков.
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