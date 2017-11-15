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Большинство погорельцев из Леонидовки получат по 100 тыс. рублей

20:27 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Большинство жильцов дома №33 на улице Школьной в районе станции Леонидовка, сгоревшего 26 октября, получат по 100 тыс. рублей из бюджета Пензенской области в ближайшее время. Об этом сообщила глава регионального Минфина Любовь Финогеева.

Большинство погорельцев из Леонидовки получат по 100 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все документы есть, распоряжение готово», — сказала она в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в среду, 15 ноября.

Любовь Финогеева пояснила, что исключение составят пять человек, которые не являлись собственниками жилья в этом доме и не были в нем прописаны — им полагается по 10 тыс. рублей.

Фоторепортаж

Совещание в правительстве региона в режиме видеоконференции

В свою очередь первый заместитель главы администрации Пензенского района Александр Левочкин отметил, что местные власти также не остались в стороне.

«Из бюджета Пензенского района оказана помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего и из бюджета Леонидовского сельсовета — по 1 тыс. рублей», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным Минтруда Пензенской области, в сгоревшем доме жили 39 человек, девять из которых — несовершеннолетние, а еще пятеро — люди пенсионного возраста.

По предварительным сведениям, пожар в многоквартирном жилом доме произошел в результате взрыва газового котла в одной из квартир.
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