Под Пензой уничтожили еще 58 кг груш из Польши Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. 58 кг груш из Польши уничтожено на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

Фото: Ursn-rm.ru

По ее словам, факт незаконной реализации фруктов был выявлен на территории оптово-розничной базы «Октябрьская» в Пензе в минувший вторник, 14 ноября.

«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и ее фитосанитарную безопасность, владельцами не представлено», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в отношении индивидуальных предпринимателей, реализовывавших запрещенную к ввозу на территорию РФ продукцию, были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Ранее было уничтожено еще около 35 кг груш из Польши, изъятых на территории базы «Крымская».