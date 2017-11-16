Пензенская прокуратура выявила более 400 нарушений порядка рассмотрения обращений граждан Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. 433 нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан выявлено органами прокуратуры Пензенской области с начала 2017 года.

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«Проведенные в текущем году проверки показали, что нарушения указанного законодательства носят массовый характер и допускаются как в деятельности должностных лиц органов власти областного уровня, так и органов местного самоуправления. К наиболее типичным относятся несоблюдение сроков рассмотрения обращений, направления по подведомственности, нерассмотрение всех доводов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, нарушения сроков направления обращений граждан для рассмотрения по подведомственности выявлены в деятельности государственной инспекции труда в Пензенской области, управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, УГИБДД УМВД России по региону.

«Так, по двум обращениям граждан в региональное УГИБДД сроки рассмотрения нарушены на три и семь дней. По ряду заявлений ответы даны не по всем поставленным вопросам», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что аналогичные нарушения были зафиксированы в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном районах Пензы, а также в Бековском, Камешкирском, Колышлейском и Пензенском районах области.

«Должностными лицами уполномоченных органов зачастую ответы направлялись на неверно указанный адрес, обращения заявителей не регистрировались в установленном законом порядке», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, с начала года было опротестовано 13 незаконных правовых актов, внесено 185 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 185 должностных лиц.

«По итогам прокурорских проверок к административной ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан привлечены 47 виновных лиц», — сказала собеседница агентства.