Свердловский мост в Пензе украсила ласточка
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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Эмблема в виде ласточки размещена на ограждении Свердловского моста в Пензе, который в ближайшее время будет открыт для транспорта после реконструкции.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По словам мэра Виктора Кувайцева, неофициальный символ города стал своего рода украшением обновленного сооружения.
«Свердловский мост украсила ласточка», — написал он в своем аккаунте в Instagram, где поделился фотографией, сделанной во время визита на объект.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, тема ввода Свердловского моста в эксплуатацию была затронута на совещании в мэрии, состоявшемся в пятницу, 17 ноября.
На нем Виктор Кувайцев распорядился разместить при въезде на сооружение баннер с информацией о том, что работы по реконструкции выполнены за счет средств системы «Платон».