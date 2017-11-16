Свердловский мост в Пензе украсила ласточка Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Эмблема в виде ласточки размещена на ограждении Свердловского моста в Пензе, который в ближайшее время будет открыт для транспорта после реконструкции.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам мэра Виктора Кувайцева, неофициальный символ города стал своего рода украшением обновленного сооружения.

«Свердловский мост украсила ласточка», — написал он в своем аккаунте в Instagram, где поделился фотографией, сделанной во время визита на объект.

Свердловский мост украсила ласточка #пенза #ремонтмоста A post shared by Виктор Кувайцев (@kuvaitsev_vn) on Nov 16, 2017 at 8:30am PST

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, тема ввода Свердловского моста в эксплуатацию была затронута на совещании в мэрии, состоявшемся в пятницу, 17 ноября.

На нем Виктор Кувайцев распорядился разместить при въезде на сооружение баннер с информацией о том, что работы по реконструкции выполнены за счет средств системы «Платон».