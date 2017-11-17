Дорога в «Спутник» будет торжественно открыта после ремонта 25 ноября Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Официальное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию отремонтированной дороги на улице Сухумской в Пензе, ведущей в город «Спутник», состоится в субботу, 25 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«25 ноября будет торжественное открытие дороги с участием губернатора, […] хотя движение уже сейчас по ней [осуществляется]», — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время выполняются завершающие мероприятия.

По словам министра, работы на дороге ведут генеральный подрядчик — компания «Автодорога» и субподрядчик — фирма «Термодом».

Александр Гришаев отметил, что жители были вынуждены терпеть временные неудобства, однако в результате они получат проезжую часть в хорошем состоянии.

«С вертолета эту дорогу не опустишь вместе с пешеходами, с освещением. Ее и так довольно-таки за короткий срок сделали для городской местности. Я год лично бился, чтобы эта дорога была построена. Год усилий привел к результату», — пояснил он.

В настоящее время на улице Сухумской ведется обустройство тротуаров и световых опор.

Завершен ремонт тротуаров на участке от улицы Олимпийской до торгового центра «Ивановский». Здесь были установлены новые дорожные знаки, перенесен пешеходный переход, обустроены заезды во дворы и к магазину «Ашан».

При этом уклон дороги выполнен таким образом, что вода, не ушедшая в ливневую канализацию, стекается в том числе на пешеходные переходы.

В рамках ремонтных работ на протяжении всего участка были установлены металлические ограждения.

Судя по дорожной разметке, планируется перенести пешеходный переход, который ранее вел к улице Ивановской.

Теперь он будет расположен напротив магазина «Сура», при этом «зебра» нарисована в стороне от места, где обустроен заезд на тротуар для пешеходов с детскими колясками и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проведенный ремонт не избавил улицу Сухумскую от заторов в утренние и вечерние часы пик.

Автомобилисты связывают это со светофором: для поворачивающих направо — на улицу Терновского — машин зеленый свет горит менее 10 секунд.