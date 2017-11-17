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Пензенский губернатор соболезнует семьям погибших в Марий Эл

11:39 | 17.11.2017 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших в результате автокатастрофы в Марий Эл.

Пензенский губернатор соболезнует семьям погибших в Марий Эл

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Марий Эл сегодня день траура в связи с трагическим ДТП. Погибли 15 человек. Страшная беда. Глубокие соболезнования семьям тех, кто никогда не вернется домой», — написал глава региона в «Твиттере» в пятницу, 17 ноября.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Человеческая жизнь очень хрупкая, об этом нельзя никогда забывать», — добавил Иван Белозерцев.

В минувший четверг, 16 ноября, на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» микроавтобус «Mercedes Sprinter» произвел столкновение с лесовозом «Freightliner Century». По предварительным данным, водитель автомашины «Mercedes» не справился с управлением.

Жертвами ДТП стали 15 человек. 13 из них погибли на месте аварии, один пострадавший скончался в больнице, а другой — при транспортировке. Еще четверо, в том числе трое детей, были госпитализированы.

17 ноября в Марий Эл объявлен днем траура.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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