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Построенные в рамках реконструкции сооружения не переданы зоопарку Пензы в управление

12:35 | 17.11.2017 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. 23 новых объекта недвижимости, которые были построены на территории МАУ «Пензенский зоопарк» в 2012–2015 годах в рамках масштабной реконструкции, до настоящего времени не переданы мэрией учреждению в оперативное управление. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Построенные в рамках реконструкции сооружения не переданы зоопарку Пензы в управление

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данному факту в адрес администрации Пензы внесено представление, которое находится на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

Фоторепортаж

Выездное совещание гордумы, посвященное реконструкции зоопарка

Она добавила, что руководством зоопарка, а также МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» не зарегистрировано право оперативного управления на объекты недвижимости, переданные на баланс.

«Еще одно муниципальное учреждение — дом детского творчества №2 — не зарегистрировало договор аренды части муниципального имущества, заключенный с предпринимателем на срок более года», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, к настоящему времени это нарушение устранено, замдиректора учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.
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