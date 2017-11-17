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Пензенские школьники могут помочь больным детям в рамках проекта «Поколение М»

14:35 | 17.11.2017 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Школьники со всей России, в том числе из Пензенской области, могут помочь больным детям благодаря проекту компании МТС «Поколение М».

Пензенские школьники могут помочь больным детям в рамках проекта «Поколение М». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках на сайте, посвященном творческому развитию детей и подростков, объявлено 12 конкурсов, в том числе по фотографии, танцу, вокалу, актерскому мастерству, рисунку, робототехнике, этнической музыке и ведению видеоблогов.

Так, лучшие пейзажные работы «Времена года», нарисованные участниками в возрасте 11–18 лет, войдут в специальное издание книг русских классиков от компании «Эксмо».

Победители других направлений смогут, например, создать собственную коллекцию вместе с известными российскими дизайнерами, выступить на одной сцене с ансамблем «Непоседы» или сняться в «Ералаше».

За каждое действие участников на сайте, в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте» и в Instagram оператор переводит 1 рубль на лечение тяжелобольных детей.

«За время существования проекта было собрано 15,4 млн. рублей, проведены операции 42 детям», — прокомментировали в пресс-службе компании МТС.
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