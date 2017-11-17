Иван Белозерцев поздравил курсантов с приближающимся Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил руководство, профессорско-преподавательский состав и курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с приближающимся Днем ракетных войск и артиллерии, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 19 ноября.

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Обращаясь к собравшимся на плацу, он отметил, что из стен академии вышло множество достойных военных.

«Об этом говорят результаты службы наших офицеров, выпускников, которые впоследствии становятся командирами, начальниками, руководителями, крупными военачальниками, генералами и делают все, чтобы укрепить оборонное могущество нашего государства», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что объемы расходов на армию за последние десятилетия значительно выросли, что способствует повышению качества подготовки военнослужащих и уровню оснащения войск.

«Сегодня проводятся масштабные военные учения, разрабатываются новые образцы вооружения и техники. Эта техника поступает с заводов в войска. Сегодня абсолютно новые подходы в образовательном процессе курсантов, в том числе в нашем артиллерийском институте», — добавил губернатор.

Он поблагодарил начальника филиала Военной академии МТО Александра Цаплюка, командиров, профессорско-преподавательский состав и ветеранов за работу по подготовке достойных выпускников.

«Искренне желаю вам здоровья, благополучия, успехов, хорошего настроения», — сказал Иван Белозерцев.

В продолжение мероприятия он вручил благодарности начальнику учебного курса среднего профессионального образования майору Константину Банковцеву и начальнику бюро изобретательства и рационализации Евгению Устинову.

После официальной части личный состав исполнил песню «Служить России» и прошел по плацу торжественным маршем.

Затем гостям была представлена выставка разработок и достижений учреждения.