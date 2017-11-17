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В Пензе 18 ноября простятся с полковником полиции Вячеславом Козловым

15:46 | 17.11.2017 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Церемония прощания с начальником экспертно-криминалистического центра управления МВД России по Пензенской области полковником полиции Вячеславом Козловым состоится в здании бывшего дома культуры «Терновский» в предстоящую субботу, 18 ноября.

В Пензе 18 ноября простятся с полковником полиции Вячеславом Козловым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, она начнется в 12.00 и продлится час.

Ожидается, что проводить полицейского в последний путь придут не только его родные и близкие, но и коллеги.

Козлов Вячеслав Алексеевич служил в органах внутренних дел с 1992 года.

На протяжении последних 7 лет возглавлял экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области.

16 ноября 2017 года скоропостижно скончался на 49-м году жизни.
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