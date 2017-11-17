В Пензе избитый из-за места на парковке рыбак получит компенсацию Общество

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Молодой человек, набросившийся с кулаками на рыбака, припарковавшего машину в одном из дворов Пензы на «принадлежащем ему месте», выплатит потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города, истец оценил свои страдания в 100 тыс. рублей, однако суд уменьшил сумму в пять раз.

«Ответчик несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и туловищу, а затем — по голове тростью, которую выхватил из рук подбежавшей супруги истца. На место происшествия женщина вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что для пожилого мужчины, который в тот день вернулся с рыбалки, тяжких последствий не наступило.

«Решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования пока не истек», — добавил представитель суда.