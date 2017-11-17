EN
16:51:25 Пятница, 17 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе избитый из-за места на парковке рыбак получит компенсацию

16:26 | 17.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Молодой человек, набросившийся с кулаками на рыбака, припарковавшего машину в одном из дворов Пензы на «принадлежащем ему месте», выплатит потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

В Пензе избитый из-за места на парковке рыбак получит компенсацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда города, истец оценил свои страдания в 100 тыс. рублей, однако суд уменьшил сумму в пять раз.

«Ответчик несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и туловищу, а затем — по голове тростью, которую выхватил из рук подбежавшей супруги истца. На место происшествия женщина вызвала скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что для пожилого мужчины, который в тот день вернулся с рыбалки, тяжких последствий не наступило.

«Решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования пока не истек», — добавил представитель суда.
Актуальное
Читайте также
На рождественских чтениях в Пензе обсудят нравственные ценности В Пензенской области за 10 месяцев автотранспортом перевезено 57 млн. человек
Пензенские школьники могут помочь больным детям в рамках проекта «Поколение М» Пензенские пенсионеры вышли в финал «Поединка хоров» в Белгороде
В Сердобском районе ущерб от незаконной рубки сосен оценивается в 400 тыс. рублей В Пензенской области за сутки в ДТП один пешеход погиб, еще трое пострадали
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver