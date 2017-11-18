Мэр Пензы поручил до холодов привести город в порядок Общество

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащее состояние улицы города до наступления холодов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно готовить город к зиме: до наступления морозов собрать оставшиеся опавшие листья, которые под дождем и снегом на улицах и тротуарах могут превратиться в грязь, провести уборку дорог, которая не только необходима для чистоты, но и в последствии облегчит работу снегоуборочной техники», — пояснил он в ходе рейда в субботу, 18 ноября.

По поручению мэра МУП «Пензадормост» активизирует уборку прилотковой части автодорог, а МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — очистку от листвы зеленых зон вдоль «красных линий».

Во время объезда Виктор Кувайцев распорядился освободить от несанкционированных рекламных объявлений остановочные павильоны на улице Калинина и на проспекте Строителей.

Мэр Пензы также указал на необходимость приведения в порядок территории, прилегающей к остановке напротив памятника «Первопоселенец», где после демонтажа торгового киоска уже несколько дней лежат стеллажи.