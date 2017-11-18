EN
16:26:43 Суббота, 18 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр Пензы поручил до холодов привести город в порядок

11:28 | 18.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащее состояние улицы города до наступления холодов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Пензы поручил до холодов привести город в порядок

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно готовить город к зиме: до наступления морозов собрать оставшиеся опавшие листья, которые под дождем и снегом на улицах и тротуарах могут превратиться в грязь, провести уборку дорог, которая не только необходима для чистоты, но и в последствии облегчит работу снегоуборочной техники», — пояснил он в ходе рейда в субботу, 18 ноября.

По поручению мэра МУП «Пензадормост» активизирует уборку прилотковой части автодорог, а МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — очистку от листвы зеленых зон вдоль «красных линий».

Во время объезда Виктор Кувайцев распорядился освободить от несанкционированных рекламных объявлений остановочные павильоны на улице Калинина и на проспекте Строителей.

Мэр Пензы также указал на необходимость приведения в порядок территории, прилегающей к остановке напротив памятника «Первопоселенец», где после демонтажа торгового киоска уже несколько дней лежат стеллажи.
Актуальное
Читайте также
На стадионе «Зенит» в Пензе запланирован пробный пуск тепла Пензенские гимнасты завоевали три медали на первенстве России
Жительница Бессоновского района лишилась денег, пытаясь купить шубу через Instagram В Арбеково водитель сбил пенсионерку, организована проверка
В Пензе подведены итоги конкурса иконописцев среди заключенных В Пачелмском районе организована проверка по факту смертельного ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver