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В Кузнецке прокуратура усмотрела нарушения в расходовании субсидии в полмиллиона

10:02 | 19.11.2017 | Общество

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Кузнецк, 19 ноября 2017. PenzaNews. Прокуратура выявила в деятельности ООО «Кузнецкий молодежный инновационный центр» в Пензенской области нарушения условий использования бюджетных средств в размере свыше 500 тыс. рублей.

В Кузнецке прокуратура усмотрела нарушения в расходовании субсидии в полмиллиона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, речь идет о соглашении о предоставлении субсидий на обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «ИнТехно», которое было заключено между учреждением и региональным Минпромом в октябре 2016 года.

«В нем предусматривался 9-месячный срок закупки расходных материалов для технологического оборудования, однако в установленный условиями использования субсидии срок ее получатель соответствующие расходные материалы не приобрел. Сумма неиспользованной субсидии составила более 500 тыс. рублей», — пояснила она.

Светлана Артамонова отметила, что в целях устранения нарушения использования бюджетной субсидии директору ООО «Кузнецкий молодежный инновационный центр» было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения необходимые расходные материалы для оборудования приобретены в полном объеме», — уточнила собеседница агентства.
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