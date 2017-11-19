Глава Минпрома Пензенской области поздравил стекольщиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин поздравил работников стекольной промышленности и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 19 ноября.

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«Вы посвятили свою жизнь интересному и полезному делу. Отрадно, что в стекольной отрасли трудятся люди, всей душой преданные работе и делающие нашу жизнь краше, комфортнее, совершеннее!» — отметил он.

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Министр поблагодарил работников стекольной промышленности за самоотверженный труд, ответственность и добросовестность.

«Ветеранам отрасли хочется выразить особую признательность: вы заложили славные традиции, которые сегодня продолжает молодое поколение работников стекольной промышленности Пензенской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов в вашем непростом деле. С праздником!» — цитирует Михаила Торгашина пресс-служба регионального Минпрома.