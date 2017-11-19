EN
17:20:52 Воскресенье, 19 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Глава Минпрома Пензенской области поздравил стекольщиков с профессиональным праздником

12:00 | 19.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин поздравил работников стекольной промышленности и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 19 ноября.

Глава Минпрома Пензенской области поздравил стекольщиков с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы посвятили свою жизнь интересному и полезному делу. Отрадно, что в стекольной отрасли трудятся люди, всей душой преданные работе и делающие нашу жизнь краше, комфортнее, совершеннее!» — отметил он.

Читайте также

Плафон для лампы на столе у Владимира Путина произведен в Пензенской области

Министр поблагодарил работников стекольной промышленности за самоотверженный труд, ответственность и добросовестность.

«Ветеранам отрасли хочется выразить особую признательность: вы заложили славные традиции, которые сегодня продолжает молодое поколение работников стекольной промышленности Пензенской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов в вашем непростом деле. С праздником!» — цитирует Михаила Торгашина пресс-служба регионального Минпрома.
Актуальное
Читайте также
Наровчатский предприниматель намерен заняться модернизацией производства субпродуктов Пензенцы не вошли в тройку сильнейших по итогам I тура первенства России по водному поло
В Пензе начат снос дома напротив торгового центра «На Красной» В консолидированный бюджет Пензенской области за 10 месяцев поступило 28,8 млрд. рублей
В Пензенской области 20 ноября пройдет проверка использования ремней безопасности Виктор Кувайцев обратился к пензенцам, причастным к ракетным войскам и артиллерии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver