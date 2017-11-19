В Пензенской области 20 ноября пройдет проверка использования ремней безопасности Общество

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 20 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, профилактическое мероприятие проводится в целях повышения уровня безопасности участников дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП.

«Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, за управление автомобилем без использования ремня безопасности предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Как правило, за сутки проведения мероприятия с непристегнутыми ремнями в Пензенской области попадаются более 150 человек.