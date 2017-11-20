Начальник управления стратегического развития ПГУ Олег Беляков умер после ДТП Общество

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Начальник управления стратегического развития и системы качества Пензенского государственного университета Олег Беляков скончался на 44-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ПГУ.

Фото: Pnzgu.ru

«Прощание состоится в среду, 22 ноября. Время и место уточняются», — сказали в вузе.

При этом обстоятельства произошедшего в университете не комментируют.

По имеющейся информации, Олег Беляков серьезно пострадал в результате ДТП, произошедшего еще 12 ноября.

В тот день, согласно данным Госавтоинспекции, напротив дома №26 на улице Володарского в Пензе пешехода сбил автомобиль «Renault Logan». Пострадавший был госпитализирован.

Врачи сделали для его спасения все возможное, однако их усилия оказались тщетными.

Беляков Олег Иванович родился 8 октября 1974 года.

В 1997 году окончил естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского по специальности «География».

В 1996–1997 годах преподавал географию в средней школе №14 Пензы.

С 1997 по 2000 годы учился в очной аспирантуре Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.

Обучение в аспирантуре совмещал с работой учителя биологии в школе-гимназии №92 Санкт-Петербурга и средней школе №544.

С 2000 по 2011 годы работал в РГПУ имени А.И. Герцена ассистентом, доцентом кафедры информационных и коммуникационных технологий, заместителем декана факультета информационных технологий по качеству, заместителем ответственного секретаря приемной комиссии университета по информационно-технической и правовой поддержке.

С ноября 2011 года работал начальником управления качества ПГПУ, с 2013 года — ПГУ, с 1 октября 2014 года — возглавлял управление стратегического развития и системы качества ПГУ.

В 2006 году был награжден бронзовым почетным Павловским знаком российской секции Международной академии наук.