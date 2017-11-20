ОНФ предлагает информировать пензенцев о том, кто отвечает за мусорные площадки Общество

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Пензенской области выступают за размещение на площадках для сбора твердых коммунальных отходов информации о лицах, ответственных за их содержание и вывоз мусора. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Котов.

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«[Также предлагается] разработать и реализовать механизм доведения до жителей многоквартирных домов контактных данных надзорных органов по тем или иным вопросам ЖКХ», — сказал он в ходе конференции реготделения движения, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 20 ноября.

Николай Котов пояснил, что это могут быть стенды в подъездах или данные, размещенные на обратной стороне квитанции за ЖКУ.

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По его словам, также активисты ОНФ считают необходимым создать в Пензенской области условия для гражданского контроля за состоянием детских площадок, определить их собственников и установить информационные таблички.

Говоря о других общественных инициативах, которые планируется продвигать на региональном уровне, Николай Котов обратил внимание на необходимость разработки региональной программы и нормативно-правовой базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Он подчеркнул, что связанные с этим вопросы следует обсуждать публично.