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Пензенец погасил долг по алиментам в 300 тыс. рублей, чтобы продать квартиру

08:28 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Житель Пензы погасил долг по алиментам в размере 300 тыс. рублей, чтобы продать квартиру.

Пензенец погасил долг по алиментам в 300 тыс. рублей, чтобы продать квартиру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Долг по алиментам своей 10-летней дочери накопился у мужчины за несколько лет. Расчет суммы судебный пристав производил исходя из среднероссийской заработной платы, так как официального трудоустройства мужчина не подтверждал», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, мужчина нелегально зарабатывал деньги в Москве.

«Ограничения в праве выезда за пределы России, в праве управления транспортными средствами, вынесенные судебными приставами, также стали для мужчины не очень приятным известием», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что на счета в банке также было обращено взыскание.

«Мужчина принял решение продать квартиру, но на нее был наложен запрет на регистрационные действия. Для возможности оформить сделку пришлось погасить задолженность в полном объеме», — пояснила Яна Загребельная.
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