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В Пензе двум благотворительным фондам по защите животных передадут здание на улице Бийской

08:48 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Здание №1Д на улице Бийской в Пензе планируется передать в безвозмездное пользование фонду «Рука помощи бездомным животным» и организации «Вместе».

В Пензе двум благотворительным фондам по защите животных передадут здание на улице Бийской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Этот вопрос был поднят в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшегося в минувший понедельник, 20 ноября.

В настоящее время фонд «Рука помощи бездомным животным» базируется в здании на улице Курской, где арендует помещения. На имеющихся площадях одновременно может находится около 120 животных. Новое здание позволит увеличить это число до 200, а пропускная способность за год составит приблизительно 3 тыс.

В новом здании намечено оборудовать операционные, оснащенные современным оборудованием.

В помещении необходимо провести газ и сделать ремонт. На это потребуется не менее 1 млн. рублей, но фонд готов вложить собственные средства.

В ходе обсуждения было решено, что фонд «Рука помощи бездомным животным» сможет расположиться на первом этаже здания, а «Вместе» — на втором.

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, члены комиссии выразили согласие на передачу здания, но вместе с тем попросили благотворительные фонды предоставлять ежеквартально информацию об их работе.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на предстоящей сессии городской думы.
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