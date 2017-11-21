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«ПНВ» обратилось к губернатору в связи с порчей подсветки памятника Борцам революции

10:57 | 21.11.2017 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Председатель совета молодежной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой провести проверку по факту порчи внешней подсветки памятника Борцам революции в Пензе и оказать содействие в восстановлении освещения.

«ПНВ» обратилось к губернатору в связи с порчей подсветки памятника Борцам революции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из текста письма главе региона, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», активисты возмущены тем, что чиновников в первую очередь волнует подсветка строящегося Спасского кафедрального собора, а не находящийся под охраной государства памятник, установленный на братской могиле погибших революционеров.

«Уже долгое время ответственных чиновников и сотрудников правопорядка ничуть не заботит тот факт, что возле монумента [Борцам революции] вандалы вырвали два уличных светильника, которые подсвечивали его в темное время суток. На фоне строящегося собора, освещаемого с разных точек площади, это выглядит безобразно и показывает настоящие приоритеты власти в светском государстве», — говорится в обращении.
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