«ПНВ» обратилось к губернатору в связи с порчей подсветки памятника Борцам революции Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Председатель совета молодежной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой провести проверку по факту порчи внешней подсветки памятника Борцам революции в Пензе и оказать содействие в восстановлении освещения.

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Как следует из текста письма главе региона, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», активисты возмущены тем, что чиновников в первую очередь волнует подсветка строящегося Спасского кафедрального собора, а не находящийся под охраной государства памятник, установленный на братской могиле погибших революционеров.

«Уже долгое время ответственных чиновников и сотрудников правопорядка ничуть не заботит тот факт, что возле монумента [Борцам революции] вандалы вырвали два уличных светильника, которые подсвечивали его в темное время суток. На фоне строящегося собора, освещаемого с разных точек площади, это выглядит безобразно и показывает настоящие приоритеты власти в светском государстве», — говорится в обращении.