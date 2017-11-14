Пензенский губернатор остался недоволен внешней подсветкой Спасского собора Религия

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен организацией архитектурной подсветки возводимого в Пензе Спасского кафедрального собора по итогам визита на стройплощадку.

Фото: Pnzreg.ru

«Освещение должно быть хорошо продуманным. Храм должен просматриваться со всех сторон», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что при благоустройстве прилегающей территории необходимо предусмотреть специальные места для парковки автотранспорта прихожан.

По мнению губернатора, на время холодов необходимо обеспечить условия для внутренней отделки здания — обеспечить комфортный температурный режим, поставить дополнительные тепловые пушки, организовать освещение.

Он поручил привлечь к внутренней отделке и росписи стен собора пензенских мастеров.

«У нас такие специалисты есть. Более того, они наши земляки, и отношение к главному храму региона у них будет особое», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект восстановления Спасского кафедрального собора в Пензе был подготовлен московскими специалистами. Согласно документации, общая площадь храма составит 5,5 тыс. кв. метров, колокольни — 508 кв. метров. Сам собор рассчитан на 2 тыс. прихожан.

На цокольном этаже отведено место для ризницы, универсального зала на 100 мест, библиотеки богослужебных книг и сосудохранительницы. На первом этаже также будут расположены алтарь, притвор и паперть. Второй этаж планировалось отдать под хоры, распевочную, классные и нотную комнату и помещение для регента.

Строительство собора было начато в 2010 году.