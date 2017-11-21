В Пензенской области за счет средств «Платона» отремонтировано два моста
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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Два мостовых сооружения отремонтировано в 2017 году в Пензенской области за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон». Об этом сообщила руководитель приволжского обособленного подразделения компании «РТ-Инвест Транспортные системы» Наталья Соболева.
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«За счет системы «Платон» было выделено Пензенской области свыше полумиллиарда рублей», — сказала она перед церемонией открытия Свердловского моста после реконструкции.
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Наталья Соболева уточнила, что в целом на ремонт дорог и мостов за счет «Платона» в стране собрано более 37 млрд. рублей, на эти средства отремонтировано 1,7 тыс. км автотрасс, ведется восстановление более 30 путепроводов.
«Дальнейшее распределение денежных средств осуществляется путем голосования самих грузоперевозчиков в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог», — пояснила руководитель приволжского обособленного подразделения компании «РТ-Инвест Транспортные системы».
По ее словам, в настоящее время в системе зарегистрировано свыше 925 тыс. автомобилей.
«В Пензенской области показатель составляет 6 тыс. машин», — добавила Наталья Соболева.