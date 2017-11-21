Максим Соколов и Михаил Бабич ознакомились с реализацией проекта «БКД» в Пензе Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Министр транспорта России Максим Соколов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомились с результатами реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») в ходе рабочего визита в Пензу.

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После того, как им был представлен проект реконструкции дороги из Тепличного в Терновку, министр и полпред проехали по улицам Калинина, Горького, Володарского, Пушкина, Бекешской, Кулакова и проспекту Победы, где ремонт уже был проведен в 2017 году или только планируется в 2018-м.

Финальной точкой объезда стала улица Антонова. В рамках проекта «БКД» была расширена проезжая часть, обустроены заездные карманы, пешеходные связи, появились новые остановочные павильоны.

У школы №77 был установлен светофор, который заходит на проезжую часть — разрешающим или запрещающим светом подсвечивается вся стрела.

Михаил Бабич поинтересовался, насколько дороже обошелся такой светофорный объект.

Услышав, что он стоит примерно на 30% больше обычного — на 750 тыс. рублей, министр транспорта России отметил, что это оправдано.

«Он очень эффективно работает на привлечение внимания», — подчеркнул Максим Соколов.

Комментируя итоги объезда, Михаил Бабич уделил особое внимание работу по увеличению парковочных мест в городе.

Как пояснил губернатор Иван Белозерцев, в последние годы количество транспорта в Пензенской области увеличилось значительно, и решению связанных с этим проблем уделяется большое внимание.

По мнению Максима Соколова, необходимо продолжать комплексно заниматься развитием транспортной инфраструктуры.

«В следующем — 2018 — году, когда проект будет продолжаться, и федеральное финансирование уже тоже подтверждено бюджетными решениями, аналогичные комплексные проекты у Вас есть?» — поинтересовался он.

Министра проинформировали, что будет продолжен ремонт дорог в микрорайоне ГПЗ-24, в частности, на улице Нейтральной, ведущей в город Заречный.

Иван Белозерцев напомнил также, что Пензенская область была отмечена в числе регионов, лидирующих по приведению дорог в нормативное состояние, однако региональные и местные власти не останавливаются на достигнутом.

«Люди это отмечают, очень благодарят», — сказал он.

Комментируя достигнутые результаты, Максим Соколов обратил внимание на то, что работа велась в тесном взаимодействии всех уровней власти.

«Работаем одной командой, поэтому это наш общий успех», — резюмировал он.