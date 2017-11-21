Проект реконструкции аэропорта Пензы представлен главе Минтранса РФ Общество

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Министр транспорта России Максим Соколов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомились с проектом реконструкции пензенского аэропорта, направленного на увеличение пропускной способности.

Фото: Pnzreg.ru

«Услугами аэропорта активно пользуется бизнес. Многие граждане сейчас стали возвращаться к этому виду транспорта. Ежегодно пассажиропоток растет в среднем на треть», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Максим Соколов и Михаил Бабич заинтересовались индивидуальным проектом, проектно-сметная документация на который уже разработана. Предположительно, стоимость работ вместе с оборудованием составит 760 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Аэродром класса «В» в Пензе располагает одной взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием. В 2013 году полоса была реконструирована, что позволило увеличить ее несущую способность и длину на 700 метров.

Для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж существующего аэровокзала 1963 года постройки.

На регулярной основе из Пензы выполняются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, в летний период — в Сочи, Симферополь и Анапу.

За 10 месяцев 2017 года услугами пензенского аэропорта воспользовались почти 125 тыс. пассажиров. Это больше прошлогоднего показателя на 36,8%.