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В Пензенской области около 70 женщин наградят медалями «Материнская доблесть»

10:48 | 22.11.2017 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. 66 жительниц Пензенской области, родивших и воспитавших более троих детей, будут награждены медалью «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области около 70 женщин наградят медалями «Материнская доблесть»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, награды II степени будут удостоены восемь матерей, воспитавших более пятерых детей.

Медаль III степени получат 58 женщин, у которых больше трех детей.

Вручение медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в Пензенской области женщинам, награжденным медалями «Материнская доблесть», предоставляются меры поддержки, аналогичные тем, что оказываются ветеранам труда.

Многодетные матери могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату в размере 330 рублей, компенсацию расходов на телефонную связь — 180 рублей, а также части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
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