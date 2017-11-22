В Пензенской области около 70 женщин наградят медалями «Материнская доблесть»
Печать
Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. 66 жительниц Пензенской области, родивших и воспитавших более троих детей, будут награждены медалью «Материнская доблесть». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Так, награды II степени будут удостоены восемь матерей, воспитавших более пятерых детей.
Медаль III степени получат 58 женщин, у которых больше трех детей.
Вручение медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в Пензенской области женщинам, награжденным медалями «Материнская доблесть», предоставляются меры поддержки, аналогичные тем, что оказываются ветеранам труда.
Многодетные матери могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату в размере 330 рублей, компенсацию расходов на телефонную связь — 180 рублей, а также части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.