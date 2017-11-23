В Пензенской области географический диктант пройдет на семи площадках Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области получат возможность написать всероссийский географический диктант на одной из семи площадок в воскресенье, 26 ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Главная площадка разместится в корпусе №15 Пензенского государственного университета.

Помимо нее, в Пензе знания по географии можно будет проверить в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, в финансово-экономическом лицее №29 и лицее современных технологий управления №2.

Также написание геодиктанта будет организовано в отделе образования Тамалинского района, в средней школе села Соседка в Башмаковском районе и в лицее №2 Сердобска.

Стать участником диктанта можно, обратившись на любую площадку его проведения независимо от места жительства, или онлайн .

Каждому будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, который впишут в бланк.

Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря, а индивидуальные результаты — 25 декабря.

Проведение диктанта на региональных площадках начнется в 12.00, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.